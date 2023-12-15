سياسية
وصول بطاريات تشغيل الرنين المغنطيسي بمستشفيي سنجة وسنار
بشر وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار دكتور .إبراهيم العوض احمد يوسف مواطني الولاية بوصول (40) وحده بطاريات لسنار ومثلها لسنجه قادمه من بورتسودان، مشيرا إلى أنه تم تنزيل الوحدة الخاصة برنين سنار والوحده الخاصه بمستشفى سنجه .
وأضاف سيادته في تصريح (لسونا) أن مهندسي الشركه قد شرعوا في تشغيل رنين مستشفى سنجه والعوده للشروع واصلاح وتشغيل رنين سنار .
وقال وزير الصحة أن تشغيل الرنين المغنطيسي بولاية سنار سيخفف كثيرا على المواطن وأنه يأتي ضمن سياسات وزارة الصحه في توطين العلاج بالولاية كاشفا أنه سيخدم جميع ولايات الجوار .
من جهته أكد مهندس طبي مدثر محمد ٱدم عن الهندسه الطبيه أن كل الخطوات التي تمت في تشغيل الرنين المغنطيسي وكل الاجهزه اتت حسب المواصفات، مؤكدا متابعتهم لهذه الاجهزه الحساسه لضمان استمرارية تشغيلها وقال انها تصب في خدمة المواطن.
سونا
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