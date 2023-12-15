وصول بطاريات تشغيل الرنين المغنطيسي بمستشفيي سنجة وسنار





بشر وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار دكتور .إبراهيم العوض احمد يوسف مواطني الولاية بوصول (40) وحده بطاريات لسنار ومثلها لسنجه قادمه من بورتسودان، مشيرا إلى أنه تم تنزيل الوحدة الخاصة برنين سنار والوحده الخاصه بمستشفى سنجه .

وأضاف سيادته في تصريح (لسونا) أن مهندسي الشركه قد شرعوا في تشغيل رنين مستشفى سنجه والعوده للشروع واصلاح وتشغيل رنين سنار .

وقال وزير الصحة أن تشغيل الرنين المغنطيسي بولاية سنار سيخفف كثيرا على المواطن وأنه يأتي ضمن سياسات وزارة الصحه في توطين العلاج بالولاية كاشفا أنه سيخدم جميع ولايات الجوار .