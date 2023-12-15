غرب كردفان: قرار بتشكيل لجنة مجتمعية أمنية لحماية حقول البترول

وجاءت اللجنة برئاسة العمدة حمدان جارالنبي الرحيمة والعمدة عثمان الفضل مصطفى مقرراً وعضوية عدد من قادة الإدارة الاهلية بالإضافة الى عدد آخر من المختصين في الحقول والقيادات الشبابية.