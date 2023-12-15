سياسية
غرب كردفان: قرار بتشكيل لجنة مجتمعية أمنية لحماية حقول البترول
أصدر نائب والي ولاية غرب كردفان الاستاذ ادم كرشوم نورالدين قراراً ولائياً بتشكيل لجنة مجتمعية أمنية لحقول البترول بالولاية وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية واستناداً علي المادة (۱/۱/۹) من قانون تنظيم الحكم اللا مركزي لسنة ۲۰۲۰ م.
وجاءت اللجنة برئاسة العمدة حمدان جارالنبي الرحيمة والعمدة عثمان الفضل مصطفى مقرراً وعضوية عدد من قادة الإدارة الاهلية بالإضافة الى عدد آخر من المختصين في الحقول والقيادات الشبابية.
وشملت مهام واختصاصات اللجنة تعزيز قدرات المجتمع وشحذ الهمم لحماية حقول البترول وتدارك كل موقف لتحقيق الحماية اللازمة للحقول وتفعيل المجتمعات والتنسيق مع الحكومة والشركات العاملة في مجال البترول فيما يختص بالدور المجتمعي في حماية حقول النفط.
كما اعطى القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً في تنفيذ مهامها.
وقد وجه القرار أيضاً الأمانة العامة لحكومة الولاية ورئيس وأعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ.
سونا
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