الهلال يضرب الوحدة.. ويعزز صدارته للدوري السعودي





واصل فريق الهلال السعودي انتصاراته، حيث فاز على ضيفه الوحدة 2-0، في المباراة التي جمعتهما الجمعة على، ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن الجولة 17 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وحضرت ثنائية الهلال بشباك الوحدة بواسطة سعود عبدالحميد وألكسندر ميتروفيتش بالدقيقتين 20 و80.

وعزز الهلال بتلك النتيجة صدارته لجدل الترتيب برصيد 47 نقطة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.

كووورة