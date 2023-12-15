الشناوي يذيق بنزيما من كأس مودريتش





نجح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في التصدي لضربة جزاء لصالح اتحاد جدة، مساء الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتصدى الشناوي لضربة جزاء في الدقيقة 45 بعدما سدد النجم الفرنسي كريم بنزيما في يد الحارس الدولي المصري.واستطاع حارس مرمى الأهلي أن يتصدى لثاني ضربة جزاء في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان الشناوي قد تصدى لضربة جزاء سددها لوكا مودريتش نجم ريال مدريد في لقاء الأهلي بنسخة الموسم الماضي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على اتحاد جدة (3-1) بملعب الجوهرة المشعة.

وبهذا الفوز ضرب الأهلي موعدا مع فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس في الدور قبل النهائي والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

ورد المارد الأحمر، الدين للاتحاد في عقر داره، بعد أن حسم العميد مواجهة الفريقين في نسخة 2005 بنتيجة (1-0).

كما أن هذا الانتصار هو الأول للفريق المصري على “النمور” في كل المناسبات، سواء الرسمية، أو حتى الودية.

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