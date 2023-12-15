عودة أكثر من 20 أسرة من دول الجوار بالنيل الأزرق





رصدت مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بإقليم النيل اليوم وامس عودة أكثر من 20 اسرة إلى أرض الوطن.

وقال الأستاذ يوسف الجزولي نائب المفوض لسونا أن الأسر عادت إلى مناطقها بمحافظة باو لافتا إلى أن المفوضية تتوقع عودة المزيد من الأسر خلال الأيام القليلة القادمة. وعزا ذلك للأمن والاستقرار والسلام الذي يعيشه إقليم النيل الازرق.