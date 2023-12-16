شاهد بالفيديو.. خلال حفل سوداني بالقاهرة.. حسناء إيطالية فائقة الجمال ترقص على أنغام الأغنية الشهيرة (يا بلولة النار ولعت)





خطفت حسناء إيطالية الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً وتم تناقله بغوارة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء الإيطالية وهي ترقص خلال حفل خاص أحياه المطرب الشاب حبيب الله, بإحدى الصالات بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتفاعلت الحسناء مع الأغنية الشهيرة (يا بلولة النار ولعت) بالرقص وسط إعجاب وانبهار المتابعون للمقطع على السوشيال ميديا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين