الطيران الحربي يستهدف مواقع الدعم حول مدينة ود مدني وفي الخرطوم

قال شهود عيان لـ”الشرق” بأن : طيران الجيش السوداني استهدف مواقع لـ”الدعم السريع” في بري والمنشية شرق الخرطوم.

وقال شهود عيان بأن هنالك قصف مدفعي للجيش على مواقع لـ”الدعم السريع” بمنطقة أبو حراز شرق مدينة ود مدني مع تحليق للطيران الحربي تزامناً مع سماع أصوات المضادات الأرضية لـ”الدعم”.