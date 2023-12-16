لجنة أمنية لحماية حقول البترول بغرب كردفان





أصدرت سلطات ولاية غرب كردفان قراراً ولائياً بتشكيل لجنة مجتمعية أمنية لحماية حقول البترول بالولاية وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية واستناداً علي المادة (۱/۱/۹) من قانون تنظيم الحكم اللا مركزي لسنة ۲۰۲۰ م.

وقال نائب والي ولاية غرب كردفان ادم كرشوم نورالدين أن اللجنة تختص بتعزيز قدرات المجتمع وشحذ الهمم وتدارك كل موقف لتحقيق الحماية اللازمة لحقول البترول وتفعيل المجتمعات والتنسيق مع الحكومة والشركات العاملة في مجال البترول فيما يختص بالدور المجتمعي في حماية حقول النفط.

وأشار كرشوم إلى أن القرار أعطى اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً في تنفيذ مهامها ووجه الأمانة العامة لحكومة الولاية ورئيس وأعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ.

ويذكر أن القرار سمى العمدة حمدان جار النبي الرحيمة رئيسا والعمدة عثمان الفضل مصطفى مقرراً وعضوية عدد من قادة الإدارة الاهلية بالإضافة الى عدد آخر من المختصين في الحقول والقيادات الشبابية.

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