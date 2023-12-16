الولايات المتحدة الامريكية تحذر الدعم السريع من الهجوم على مدني





أعربت الولايات المتحدة الامريكية عن قلقها من التقارير والاخبار المتواترة عن هجمات قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة.

وقالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الامريكية في الامم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد – ان “ود مدني اصبحت ملجأ لالاف من الهاربين من الحرب”

وحثت قوات الدعم السريع على الامتناع عن الهجوم عليها” كما انها دعت جميع الاطراف على الالتزام بحماية المدنيين بأي ثمن، مضيفة ان مرتكبي الارهاب سيواجهون العواقب.

وفي ذات السياق، اعرب الكونغرس الامريكي في بيان صادر على لسان السيناتور كريس كونس – عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، عن انزعاجه من هجوم الدعم السريع على ولاية الجزيرة، ودعا الطرفين للالتزام بتعهداتهم التي قاموا بها في قمة الايقاد في جيبوتي الاسبوع الماضي.

وتستمر قوات الدعم السريع في حشد قواتها والهجوم على مناطق مختلفة من ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني منذ امس الاول ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣، وهو ما ادى الي توقف العمليات الانسانية وتعليق مكتب الامم المتحدة لتنسيق الاغاثة الانسانية لعملياته في الولاية.

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