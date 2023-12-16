شاهد بالصور والفيديو .. حركة نزوح من ود مدني بعد هجوم الدعم السريع





أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة حركة نزوح عالية من ولاية الجزيرة بأواسط السودان – مدينة ود مدني – وذلك عبر جسر حنتوب بعد الهجوم المفاجيء لقوات الدعم السريع “المتمردة “على الولاية.

ولليوم الثاني على التوالي تعيش المنطقة أجواء الحرب في تذكار لما بدأ في الخرطوم صبيحة 15 أبريل.

ونزح عدد من سكان العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدني عقب اندلاع الحرب، فيما لجأ آخرون إلى دول الجور.

وقالت مصادر للجزيرة بأن طائرة استطلاع تابعة للجيش تحلق في سماء ود مدني والمناطق الشمالية الشرقية من المدينة وسماع أصوات مضادات أرضية.

شاهد بالفيديو حركة النزوح من ود مدني:

رصد وتحرير – “النيلين”