



المسببات التي جعلت السودان في مؤخرة الدول

1- إنعدام الوطنية

2- إنعدام التخطيط الإستراتيجي – أو عدم العمل بالخطط الإستراتيجية

3- الجهل

4-العنصرية

5- الأنانية وحب الذات

6- عدم العدل في توزيع الموارد

7- عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

8-عدم سيادة حكم القانون

9- النظرة الإستعلائية لبعض القبائل ؟؟؟

10- إنتشار داء السمسرة

11- أنظمة الحكم الشمولية (ديكتاتورية – عسكرية)

12- عدم الواقعية – الأوهام

13- هروب الأكفاء والمؤهلين من المسؤولية

14- البعد عن الدين عقيدة ومنهاجا وأخلاقا وسلوكا

15- الأطماع الإقليمية والدولية

16-التعصب المفرط بكل أنواعه سياسى وحزبي و قبلي و مناطقي و ايدلوجي و رياضي

17- ضعف الثقة بالنفس عند المواطن السوداني

18- عدم المقدرة على إدارة الموارد وإدارة التنوع

19- ما بنصبر على بعض

20- ما عندنا خطوط حمراء تجاه الوطن ( عدم وطنية ؟؟؟)

21- لا توجد منطقة وسطى يتفق عليها كل الناس

22- عدم وجود قادة ينظرون للأمور بنظرة شاملة ومستقبلية

23- النظرة السطحية للحياة – عدم وجود تخطيط مدروس لكل مناحي الحياة

24- عدم توريث الخبرات

25- ضعف التسويق لخيرات وخبرات السودان

26- الجشع والطمع

27- إنعدام الجودة في المنتجات والخدمات

28-الشعب يعيش اللحظة ولا يفكر في المستقبل

29- الفجوة بين الأكاديميين وسوق الإنتاج

30- قلة الشراكات بين مكونات المجتمع

31- المجاملة والنظرة العاطفية للأشياء

32- إهدار الوقت

33- الشهادات الأكاديمية جوفاء

34- طريقة تفكيرنا تقتل المهارات

35- حب النقد

36- التدخل في تخصصات الغير

37- شعب يجيد المحاكاة

38- الكسل واللامبالاة

39- عدم الاستفادة من البحوث والدرجات العلمية

40- الحسد

41-ضياع الأمانة

42- غياب البعد القيادي المستدام

43-عدم التفكير فى root causes analysis كمفهوم هو الاساس اصلا

المشكلات ما زالت تحل بالانية الوقتية وترك التخطيط الاستراتيجي المبنى على الاحصاءات للتفكير بعدم التكرار او ايجاد الحلول الجذري-

44-النمطية والتقليد وعدم وجود creative character

45-الخوف والتردد من المغامرة فى اثبات التجارب وان كانت على اسس علمية

46-انعدام team workاو ما يعرف

Inter Proffesinal education &collaborations in work setting

47- عدم الإلتزام بالقوانين وإنعدام المحاسبة

48-عدم الإهتمام بفئة الشباب

49- رموز القدوات المجتمعية تتأرجح بين المغنين ولعيبة كرة القدم

50- إنتشار المخدرات وعدم ردع المروجين والتركيز علي محاسبة الضحايا من المتعاطين

51-عدم الإهتمام بالصحة والتعليم وإصحاح وتطوير البيئة

52- عدم دعم مراكز الأبحاث

53- تصوير العالم الغربي بأنه العالم المثالي مما أثر سلبا علي موروثاتنا الثقافية الأصلية وساهم في ضياع كل خصوصيه النموذج السوداني

54- عدم كفاءة الساسة والسياسات في إدارة البلد

54- الإفتقار لأدب الإختلاف

55- الاهتمام بنقد الآخر/الغير وعدم التركيز علي إصلاح وتطوير النفس

56- الإحباط والمشاعر السالبة

57- عدم وجود الإهتمام بكليات التربية وإنعدام التأهيل والتدريب لطلابها وخريجيها مما انعكس سلبا علي مستوي التعليم مما أدي إلي فقدان السلوك الإيجابي والسوي لدي المواطنين.

58- عدم الإقرار أو الجهل بوجود مشكلة وغض الطرف عن مؤشراتها إلي حدوث الكارثة

59- الفهم الخاطئ لنقد الذات وإعتباره توجيها للإتهامات وليس لمعالجة الخلل وتجنب العواقب مستقبلا.

60- إنعدام الصبر وطولة البال لحل المشاكل

61-خلل في الشخصية السودانية

62- الإهتمام بالألقاب العلمية (بروف -دكتور – باشمهندس – الخ)

63-عدم اشراك اهل العلم والمعرفة في ادارة أمور البلد.

64-إهمال الحكومة مهامها الاساسية وتسليمها لبعض الأشخاص اي مايعرف بالقطاع الخاص.

65/فقد هيبة القانون

66/ غياب الرقابة.

▪️ارجو إلقاء نظرة على هذه النقاط على أقل تقدير إنك تعرف نفسك موقعك منها وحاول بقدر الإمكان تصحيحه.

صلاح المجتمع يبدأ من صلاح الفرد .

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هذه هي مشكلة السودان الحقيقية

✍️ الدكتور/ محمد حسين سليمان أبوصالح

