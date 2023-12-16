🔴 المسببات التي جعلت السودان في مؤخرة الدول
المسببات التي جعلت السودان في مؤخرة الدول
1- إنعدام الوطنية
2- إنعدام التخطيط الإستراتيجي – أو عدم العمل بالخطط الإستراتيجية
3- الجهل
4-العنصرية
5- الأنانية وحب الذات
6- عدم العدل في توزيع الموارد
7- عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
8-عدم سيادة حكم القانون
9- النظرة الإستعلائية لبعض القبائل ؟؟؟
10- إنتشار داء السمسرة
11- أنظمة الحكم الشمولية (ديكتاتورية – عسكرية)
12- عدم الواقعية – الأوهام
13- هروب الأكفاء والمؤهلين من المسؤولية
14- البعد عن الدين عقيدة ومنهاجا وأخلاقا وسلوكا
15- الأطماع الإقليمية والدولية
16-التعصب المفرط بكل أنواعه سياسى وحزبي و قبلي و مناطقي و ايدلوجي و رياضي
17- ضعف الثقة بالنفس عند المواطن السوداني
18- عدم المقدرة على إدارة الموارد وإدارة التنوع
19- ما بنصبر على بعض
20- ما عندنا خطوط حمراء تجاه الوطن ( عدم وطنية ؟؟؟)
21- لا توجد منطقة وسطى يتفق عليها كل الناس
22- عدم وجود قادة ينظرون للأمور بنظرة شاملة ومستقبلية
23- النظرة السطحية للحياة – عدم وجود تخطيط مدروس لكل مناحي الحياة
24- عدم توريث الخبرات
25- ضعف التسويق لخيرات وخبرات السودان
26- الجشع والطمع
27- إنعدام الجودة في المنتجات والخدمات
28-الشعب يعيش اللحظة ولا يفكر في المستقبل
29- الفجوة بين الأكاديميين وسوق الإنتاج
30- قلة الشراكات بين مكونات المجتمع
31- المجاملة والنظرة العاطفية للأشياء
32- إهدار الوقت
33- الشهادات الأكاديمية جوفاء
34- طريقة تفكيرنا تقتل المهارات
35- حب النقد
36- التدخل في تخصصات الغير
37- شعب يجيد المحاكاة
38- الكسل واللامبالاة
39- عدم الاستفادة من البحوث والدرجات العلمية
40- الحسد
41-ضياع الأمانة
42- غياب البعد القيادي المستدام
43-عدم التفكير فى root causes analysis كمفهوم هو الاساس اصلا
المشكلات ما زالت تحل بالانية الوقتية وترك التخطيط الاستراتيجي المبنى على الاحصاءات للتفكير بعدم التكرار او ايجاد الحلول الجذري-
44-النمطية والتقليد وعدم وجود creative character
45-الخوف والتردد من المغامرة فى اثبات التجارب وان كانت على اسس علمية
46-انعدام team workاو ما يعرف
Inter Proffesinal education &collaborations in work setting
47- عدم الإلتزام بالقوانين وإنعدام المحاسبة
48-عدم الإهتمام بفئة الشباب
49- رموز القدوات المجتمعية تتأرجح بين المغنين ولعيبة كرة القدم
50- إنتشار المخدرات وعدم ردع المروجين والتركيز علي محاسبة الضحايا من المتعاطين
51-عدم الإهتمام بالصحة والتعليم وإصحاح وتطوير البيئة
52- عدم دعم مراكز الأبحاث
53- تصوير العالم الغربي بأنه العالم المثالي مما أثر سلبا علي موروثاتنا الثقافية الأصلية وساهم في ضياع كل خصوصيه النموذج السوداني
54- عدم كفاءة الساسة والسياسات في إدارة البلد
54- الإفتقار لأدب الإختلاف
55- الاهتمام بنقد الآخر/الغير وعدم التركيز علي إصلاح وتطوير النفس
56- الإحباط والمشاعر السالبة
57- عدم وجود الإهتمام بكليات التربية وإنعدام التأهيل والتدريب لطلابها وخريجيها مما انعكس سلبا علي مستوي التعليم مما أدي إلي فقدان السلوك الإيجابي والسوي لدي المواطنين.
58- عدم الإقرار أو الجهل بوجود مشكلة وغض الطرف عن مؤشراتها إلي حدوث الكارثة
59- الفهم الخاطئ لنقد الذات وإعتباره توجيها للإتهامات وليس لمعالجة الخلل وتجنب العواقب مستقبلا.
60- إنعدام الصبر وطولة البال لحل المشاكل
61-خلل في الشخصية السودانية
62- الإهتمام بالألقاب العلمية (بروف -دكتور – باشمهندس – الخ)
63-عدم اشراك اهل العلم والمعرفة في ادارة أمور البلد.
64-إهمال الحكومة مهامها الاساسية وتسليمها لبعض الأشخاص اي مايعرف بالقطاع الخاص.
65/فقد هيبة القانون
66/ غياب الرقابة.
▪️ارجو إلقاء نظرة على هذه النقاط على أقل تقدير إنك تعرف نفسك موقعك منها وحاول بقدر الإمكان تصحيحه.
صلاح المجتمع يبدأ من صلاح الفرد .
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه هي مشكلة السودان الحقيقية
✍️ الدكتور/ محمد حسين سليمان أبوصالح
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