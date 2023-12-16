شركة الموارد المعدنية بالشمالية تكمل ترتيباتها لانعقاد مجلس تنسيق التعدين





أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الشمالية عن إكتمال كافة ترتيباتها لإنعقاد مجلس تنسيق التعدين للعام ٢٠٢٣م الذي يترأسه والي الشمالية رئيس المجلس يوم بعد غد الإثنين.

وقال مدير الشركة بالولاية عبدالرحمن محجوب النضيف إن الشركة ستقدم سفرها وإنجازاتها خلال هذا العام رغم الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن قطاع التعدين بشقيه تأثر تأثيرا مباشرا بسبب الحرب التي إندلعت منذ منتصف أبريل الماضي.

وأوضح في تصريح لسونا أن قطاع التعدين من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب إلا أنه وبفضل مجهودات حكومة الولاية ولجنتها الأمنية وإدارة الشركة والعاملين بها إستطاع أن يستعيد عافيته.

وأشار إلى أن إدارة الشركة تعمل على تجهيزاتها لإنعقاد مجلس تنسيق التعدين يوم الإثنين المقبل لمناقشة العديد من الملفات والقضايا التي من شأنها أن تدفع بعمل التعدين للأمام إلى جانب خطة الشركة للعام المقبل فضلا عن وضع الضوابط والتشريعات التي تضبط عمل التعدين .

وقال إن الشركة تعمل على تسوير وإعادة تسوير أسواق التعدين من أجل الضبط ومزيدا من الرقابة على المنتج والحد من التهرب وضبط المخالفات الدخيلة على الولاية مثل طواحين الخلاطات والسيوريا وغيرها، مشيرا إلى أن هناك حملات نظافة شهدتها أسواق التعدين سعيا لبيئة نظيفة للمعدنين.

وأكد أن الشركة ماضية في عملها وبالتنسيق مع الشركاء والجهات ذات الإختصاص لخلق بيئة تعدينية تحافظ على سلامة الإنسان والحيوان وذلك عبر منع المواد الضارة المستخدمة في مجال التعدين .

وأوضح النضيف أن الشركة أكملت ترتيباتها لزيارة المدير العام للشركة في نهاية هذا الأسبوع مشيرا إلى أن الزيارة ستقف على ماتم من إنجازات خلال الفترة السابقة وأبرز الخطط التي وضعت للعام ٢٠٢٤م خاصة مشروعات المسؤولية المجتمعية .