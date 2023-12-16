البرهان يعزي في وفاة أمير الكويت

نعى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، ببالغ الحزن والأس الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.