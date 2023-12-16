سياسية
البرهان يعزي في وفاة أمير الكويت
نعى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، ببالغ الحزن والأس الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.
وتقدم رئيس مجلس السيادة إنابة عن حكومة وشعب السودان بأصدق التعازي وخالص المواساة لحكومة وشعب الكويت الشقيق في وفاة أمير الكويت.
وقال “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”.
سونا
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