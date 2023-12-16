قائد الهجانة يدشن المرحلة الأولى لمشاريع المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر

وأكد اللواء الركن فيصل محمد الحسن قائد الفرقة الخامسة حرصه على إنجاح هذا المشروع بجانب العديد من المشاريع الخدمية المماثلة والتي من شأنها تحقيق الفائدة والنفع لمنسوبي الفرقة والإسهام في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الفرد العسكري وتحسين المستوى المعيشي للأسر.