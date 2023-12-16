سياسية
قائد الهجانة يدشن المرحلة الأولى لمشاريع المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر
دشن اللواء الركن فيصل محمد الحسن قائد الفرقة الخامسة (هجانة) الأبيض بولاية شمال كردفان المرحلة الأولى لمشاريع المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر بالولاية بحضور مدير المؤسسة بولاية شمال كردفان وعدد من الضباط وصف والجنود بالفرقة.
وأكد اللواء الركن فيصل محمد الحسن قائد الفرقة الخامسة حرصه على إنجاح هذا المشروع بجانب العديد من المشاريع الخدمية المماثلة والتي من شأنها تحقيق الفائدة والنفع لمنسوبي الفرقة والإسهام في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الفرد العسكري وتحسين المستوى المعيشي للأسر.
واضاف أن المشروع يعد بمثابة ضربة بداية إلى مزيد من المشاريع المهمة، وأعلن دعمه المتصل لمثل هذه المشاريع وضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسة الوطنية للتمويل.
سونا
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