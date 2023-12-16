تشيلسي يهزم شيفيلد.. ونيوكاسل يتقدم للسادس عبر فولهام





تعافى تشيلسي من خسارته في آخر جولتين في المسابقة بالفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد.وجاءت ثنائية الـ”بلوز” في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج بتوقيع كل من كول بالمير (ق54) ونيكولاس جاكسون (ق61).

بهذا الانتصار رفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة في منتصف الجدول، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 8 نقاط في مؤخرة الجدول.وحقق نيوكاسل يونايتد فوزا عريضا على ضيفه فولهام بثلاثية نظيفة.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد فولهام عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

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