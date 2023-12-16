رقم سلبي فريد للسيتي مع جوارديولا





حقق مانشستر سيتي رقما سلبيا مدويا عقب تعادله مع كريستال بالاس 2-2 السبت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 17 للبريميرليج.

وسجل هدفي السيتي كلا من جاك جريليش في الدقيقة (24) وريكو لويس (54) بينما سجل هدفي كريستال بالاس اللاعب جون فيليب ماتيتا (76) ومايكل أوليسيه (90+5) من علامة الجزاء.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات فقد فشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على ملعبه في البريميرليج خلال 3 مباريات متتالية لأول مرة منذ الموسم الأول لبيب جوارديولا وتحديدا في ديسمبر/كانون الأول 2016.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، مقابل 17 نقطة لكريستال بالاس في المركز 15.

كووورة