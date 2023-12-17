الذكاء الاصطناعي يفك «تشفير الدماغ» ويصنع صوراً لمناظر طبيعية بعيون إنسانية





قال علماء يابانيون إنهم نجحوا في إنشاء أول صور ذهنية في العالم للأشياء والمناظر الطبيعية من نشاط الدماغ البشري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتمكن فريق العلماء من المعاهد الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الكم، وجامعة أوساكا، من إنتاج صور تقريبية لنمر، مع فم وأذنين ونمط مرقط يمكن التعرف عليه، بالإضافة إلى أجسام مثل طائرة ذات أضواء حمراء على أجنحتها.

وتتيح هذه التقنية، التي يطلق عليها اسم «فك تشفير الدماغ»، تصور المحتويات الإدراكية بناءً على نشاط الدماغ ويمكن تطبيقها في المجالات الطبية والرعاية الاجتماعية. وتم نشر النتائج أخيراً على الإنترنت في المجلة العلمية الدولية Neural Networks.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الصور التي شاهدها المشاركون البشريون يمكن إعادة بنائها من نشاط الدماغ المقاس باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، على الرغم من أنها كانت مقتصرة على مجالات محددة مثل الحروف الأبجدية.

وطور الفريق تقنية تقيس نشاط الدماغ وتسمح للذكاء الاصطناعي التوليدي برسم الصور جنباً إلى جنب مع التقنيات التنبؤية لإعادة إنشاء الأشياء المعقدة، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وأثناء البحث، تم عرض 1200 صورة للأشياء والمناظر الطبيعية على المشاركين، مع تحليل العلاقة بين إشارات الدماغ والصور وقياسها باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي. وتم إدخال الصور نفسها في الذكاء الاصطناعي التوليدي لمعرفة مدى توافقها مع نشاط الدماغ.

ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا في تطوير أجهزة الاتصال وفهم آليات الهلوسة والأحلام في الدماغ، بحسب صحيفة جابان تايمز.

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