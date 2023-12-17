توقعات بتوالى الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة بالبلاد





توقعت هيئة الارصاد الجوية في نشرتها اليوم الاحد ان توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها الطفيف في معظم انحاء البلاد،بينما تنخفض الصغرى في الشمال والاواسط انخفاضا طفيفا، وتوالي ارتفاعها الطفيف في بقية انحاء البلاد.

وتوقعت هطول امطار خفيفة في اجزاء متفرقة من جنوب ساحل البحر الاحمر.

واضافت انه سجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس(38)

درجة في مدينة كادوقلي وادناها(14) درجة

في مدينة كريمة.

أعلى درجة حرارة متوقعة ظهر اليوم (39) درجة في مدينتي ابونعامة وكادوقلي.

وأدناها(15) درجة صباح الغد في مدينة كريمة.

سونا