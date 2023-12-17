لحظات مرعبة بالدوري الإنكليزي.. نوبة قلبية توقف مباراة بورنموث ولوتون





ألغيت مباراة بين بورنموث وفريق لوتون تاون في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم أمس السبت بعد توقفها في الدقيقة 65 عقب تعرض قائد لوتون توم لوكير لنوبة قلبية.

وكانت النتيجة 1-1 عندما سقط لوكير (29 عامًا) على أرض الملعب، دون وجود أي لاعب آخر بالقرب منه، وطالب اللاعبون وروب إدواردز مدرب لوتون على الفور دخول الطاقم الطبي.

وخرج لوكير لاعب منتخب ويلز من الملعب محمولًا على محفة، وسط تصفيق الجماهير بعد دخول اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس، وأبلغ مذيع الملعب الجماهير في وقت لاحق بإلغاء المباراة.

سقوط قائد لوتون على الأرض

وكتب نادي لوتون تاون عبر حسابه على منصة إكس المعروفة سابقًا باسم تويتر: “كل مشاعرنا مع توم لوكير في هذا الوقت”.

وقال لوتون: إن لوكير كان مستجيبًا أثناء محاولات الإفاقة، وإن النادي ينتظر المزيد من الأخبار عن حالته.

وأضاف النادي: “أكد طاقمنا الطبي أن قائد الفريق تعرض لنوبة قلبية على أرض الملعب لكنه استجاب لمحاولات الإفاقة بحلول الوقت الذي تم فيه نقله إلى خارج الملعب على محفة”.

وتابع:” لقد تلقى المزيد من العلاج داخل الاستاد، وهو أمر نشكر عليه مرة أخرى الطاقم الطبي في الفريقين”.

لحظات مؤثرة

ونزل الفريقان إلى أرض الملعب مجددًا لتوجيه الشكر للجماهير، وصفق مشجعو الفريق المضيف للاعبي لوتون، وكان إدواردز مدرب الفريق الزائر متأثرًا بشكل واضح أثناء سيره حول الملعب.

وسقط قلب الدفاع لوكير خلال فوز لوتون في المباراة النهائية، لمرحلة الترقي للدوري الإنكليزي الممتاز ضد كوفنتري سيتي على استاد ويمبلي في 27 مايو/ أيار الماضي.

وأمضى اللاعب 5 أيام في المستشفى، وخضع لجراحة لعلاج الرجفان الأذيني، وهو اختلال في عمل القلب، قبل العودة للتدريب مع الفريق قبل انطلاق الموسم الحالي بعد الحصول على موافقة طبية.

وتقدم لوتون في الدقيقة الثالثة عندما سجل إليجاه أديبايو بضربة رأس من ركلة ركنية، قبل أن يدرك بورنموث التعادل في الدقيقة 58 عن طريق دومينيك سولانكي قبل وقت قصير من انهيار لوكير.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان، لحظات عصيبة عاشها عشاق كرة القدم في بطولة كأس أوروبا 2020، حين سقط لاعب وسط منتخب الدنمرك كريستيان إريكسن مغشيًا عليه أثناء اللعب، وخضع لإنعاش قلبي رئوي من قبل مسعفين أثناء مباراة بلاده ضد فنلندا في الدور الأول صيف 2021، قبل أن يستأنف اللعب بعد أشهر من الحادثة.

قناة العربي