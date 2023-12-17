محافظ الكرمك يتفقد عدد من المؤسسات الخدمية والاسواق





قام الاستاذ منتصر احمد الربيع محافظ محافظة الكرمك باقليم النيل الازرق اليوم بجولة تفقدية شملت عددا من المؤسسات الخدمية بمدينة الكرمك (مستشفي الكرمك، شرطة الجمارك، السوق الكبير، السوق الصغير “سوق الفلوجة”).

واكد منتصر ان الهدف من الجولة التفقدية الوقوف على احتياجات المستشفى من ضمنها زيادة الكوادر الطبية، والاطمئنان على توفير الأدوية المنقذة للحياة.

وتعهد بتوفير بعض النواقص من الادوية خلال الايام المقبلة وبشر بتأهيل وصيانة الاسواق، معربا عن شكره وتقديره للتجار وتواجدهم المستمر داخل الاسواق تاكيدا لحالة السلام وألامن والاستقرار الذي تعيشه مدينة الكرمك.