عضو السيادي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي يطلع على مجمل الأوضاع بولاية البحر الأحمر





إطلع عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن #شمس_الدين_كباشي على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية بولاية البحر الأحمر.

وأكد سيادته خلال لقائه اليوم بمدينة بورتسودان اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر، دعمه لبرامج وخطط حكومة الولاية لإنفاذ المشروعات الخدمية.

وقال والي البحر الأحمر في تصريح صحفي” أنه قدم تنويرا لعضو مجلس السيادة حول الجهود التي تبذلها حكومة الولاية لمعالجة قضايا ومعاش المواطنين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم”

إعلام مجلس السيادة الانتقالي