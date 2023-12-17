مدير الجمارك يتفقد إدارة جمارك مطار بورتسودان ويشيد بالطفرة التقنية بالمطار

تفقد مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم ٱدم النور إدارة جمارك مطار بورتسودان في إطار تفقده للإدارات المختلفة ووقف على سير العمل في (الهناقر) الجديدة التي بدأت قوات الجمارك في إنشائها في إطار توسعة المطار والوصول به إلى العالمية وحث الفريق حسب الكريم المهندسين بالتقيد بالقيد الزمني للانتهاء من أعمال (الهناقر) توطئة للعمل في المشروعات القادمة بالمطار.

من جهة أخرى وقف سعادته على سير العمل بمخزن الأمتعة حيث استمع الى المواطنين ووجه إدارة الجمارك بتسريع العمل مع تعهده بزيادة القوة العاملة في خدمة الجمهور وأشاد سيادته بالطفرة التقنية والأمنية التي تقوم بها إدارة جمارك المطار بقيادة العميد شرطة امير زين العابدين والضبطيات التي تمت في الأيام الماضية خاصة فيما يخص تهريب الذهب والعملات الأجنبية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان