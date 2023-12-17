تدشين التوثيقات الاتحادية للمستندات الصادرة من القضائية بكوستي





دشن مولانا طالوت مدني اسحق رئيس الجهاز القضائي بولاية النيل الابيض بمجمع محاكم وتسجيلات الأراضي بمدينة كوستي اليوم انطلاقة العمل بنافذة التوثيقات الاتحادية للمستندات الصادرة من السلطة القضائية بالولاية بحضور مولانا أيمن عبدالكريم عبدالله ممثل إدارة التوثيقات الإتحادية بالسلطة القضائية السودانية، ومولانا محمود محمد إسحق المشرف علي نافذة التوثيقات الإتحادية بالنيل الأبيض، وعدد من إدارات الجهاز وقضاة المحاكم العليا.

واكد مولانا أيمن عبدالكريم عبدالله ممثل إدارة التوثيقات الإتحادية بالسلطة القضائية السودانية أن فكرة افتتاح نوافذ التوثيقات الاتحادية بالولايات جاءت قبل الحرب بتوجيه من رئيس القضاء بالسودان لتقريب الظل القضائي، والتي تم تنفيذها بصورة فعلية بالتنسيق مع إدارة المحاكم في مدينة بحري أمدرمان.

وأشار الى أن رئيس السلطة القضائية عقب انطلاق الحرب بالخرطوم وجه بالاسراع في افتتاح نوافذ التوثيقات في الولايات الآمنة والتي بدأت بافتتاح نافذة ولاية الجزيرة، وتبعتها ولايات القضارف، كسلا، البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية وسنار، واليوم النيل الأبيض تلحق بركب الولايات في عمل التوثيق للمستندات القضائية.

وأضاف ان إدارة التوثيقات الاتحادية بالسلطة القضائية السودانية مسئولة عن تأكيد صحة المستندات الصادرة من السلطة القضائية شكلا ومضمونا والتي تشمل قسائم الزواج والاشهادات والاقرارات الشرعية وتوكيلات المحامين .

وقال مولانا محمود محمد اسحق المشرف علي نافذة التوثيقات الاتحادية بالنيل الأبيض أن افتتاح هذه النافذة جاء بناءا علي القرار ٥٦٠ الصادر من رئيس القضاء بالسودان في اكتوبر الماضي.

واعلن جاهزية النافذة لتقديم خدماتها للجمهور بصورة رسمية إعتبارا من اليوم بدوام يومي ثابت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة ظهرا بعد ان تم توفير كافة معينات العمل من قبل رئاسة الجهاز القضائي بولاية النيل الابيض.