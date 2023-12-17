رئيس محلس السيادة يهنئ امير قطر بالعيد الوطني





بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الوم ببرقية تهنئة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياََ لدولة قطر وشعبها دوام التميز والنماء.

وأكد رئيس مجلس السيادة في برقيته متانة العلاقات السودانية القطرية، مبيناََ أنها علاقات تاريخية متميزة في كافة المجالات .