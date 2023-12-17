حاكم اقليم النيل الأزرق يلتقي وزير الداخلية المكلف بحضور المدير العام لقوات الشرطة

التقى اللواء شرطة (م) د. خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق بحضور الفريق شرطة(حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشئون المالية.

وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف ومدير عام قوات الشرطة استمعا الي مجمل الاحوال الامنية والجنائية بالاقليم والتي تشهد استقرارا كبيرا في كافة محافظاته بفضل تناغم وتعاون وتنسيق الأجهزة الامنية بالاقليم والتي تعمل من اجل تنمية واستقرار الاقليم في شتي المجالات.