والي سنار يعلن حالة الطوارئ ويصدر عددا من القرارات





أصدر الاستاذ توفيق محمد علي والي سنار المكلف قرار إعلان حالة الطوارئ بولاية سنار، وحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا وذلك اعتبارا من اليوم الاحد 17/12/2023.

كما أصدر بعد الاجتماع المطول مع لجنة امن الولاية الذي انعقد بقيادة الفرقة السابعة عشر مشاه سنجة قرارات أخرى هامة اولها قرار تكوين خلية امنية من الاجهزة العسكرية، والشرطية والامنية، وقرار مصادرة كل الدراجات البخارية والسيارات الغير مرخصة.

كما شدد الوالي بضرورة تنفيذ القرارات والتعامل معها بحسم.