مستشار حمدوك السابق أمجد فريد يشن هجوم على قوى الحرية والتغيير





هاجم مستشار رئيس الوزراء السابق أمجد فريد قوى الحرية والتغيير وقال ليس هناك ما يكشف تواطؤ قطيع الحرية والتغيير الإعلامي مع مليشيا قوات الدعم السريع أكثر من الهجوم الإعلامي الذي يقوم به أفراد القطيع على التغريدات التي تتحدث عن الدعوة لإيقاف هجوم الدعم السريع على مدني وولاية الجزيرة.

وأضاف فريد مغردا على منصة “X” أن محاولة قادتها تبرير جرائم الدعم السريع بالحديث عن انتهاكات الجيش فقد أصبحت استراتيجية مفضوحة في استخدام الماذاعنيات لتبرير فاشية المليشيا.

وتابع: ‏انتم شركاء في الجرم أكمله يا هولاء ولا فرق بينكم وبين من يحملون السلاح ويطاردون السودانيين بالتشريد والقتل والنهب والاغتصاب.

متابعات: لايف ميديا