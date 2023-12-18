بحث سبل التعاون والتنسيق بين ولايتي البحر الأحمر والقضارف





ألتقي والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن مصطفي محمد نور بمكتبه ببورتسودان صباح اليوم والي القضارف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب حيث قدم محجوب التهنئة ل” مصطفى” علي نيله ثقة رئيس مجلس السيادة وتكليفه والياً للبحر الأحمر

وبحث اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك بين القضارف وبورتسودان بجانب تفغيل صندوق إعمار الشرق لتقديم المزيد من المشروعات التنموية للولايتين.

من جانبه رحب والي البحر الأحمر بزيارة والي القضارف واشاد اللواء مطصفي بولاية القضارف علي استضافتها للملتقي التنسيقي لمجلس الوزراء الاتحادي وولاة الولايات وحكام الاقاليم ومديري وأجهزة المخابرات العامة موكداُ تعاون ولايته مع ولاية القضارف في كافة المجالات الإستثمارية والخدمية لا سيما المجال الزراعي مثمناً دور حكومة القضارف في نجاح الموسم الزراعي وتحقيق الانتاجية العالية هذا العام.

سونا