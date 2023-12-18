والي النيل الابيض يصدر امر طوارئ بحظر التجوال بالولاية





أصدر الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض اليوم أمر طوارئ رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٢٣م بحظر التجوال داخل ولاية النيل الأبيض.

ونص أمر الطواريء علي حظر التجوال للأشخاص والمركبات إعتبارا من الساعة الثامنة مساءا وحتي السادسة صباحا وكذلك حظر كافة التجمعات وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في نفس التوقيت المحدد في الأمر مع استثناء الكوادر الصحية وعربات الإسعاف .

وخول أمر الطواريء للسلطات النظامية والأجهزة العدلية العمل على تطبيق انفاذ هذا الأمر والحجز على وسائل النقل التي تخالف الأمر مع العمل على حظر أو تنظيم حركة الأشخاص او نشاطهم وحركة وسائل النقل داخل دائرة الاختصاص.