دوري الأبطال.. قرعة رحيمة بسيتي ومدريد وصعبة لبرشلونة





أسفرت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت يوم الاثنين بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن عدة مواجهات من العيار الثقيل.

وجاءت القرعة رحيمة بفريق مانشستر سيتي، حامل اللقب، حيث سيواجه فريق كوبنهاغن الدنماركي.

فيما سيكون إنتر ميلان الإيطالي، وصيف النسخة الماضية، على موعد مع مباراة صعبة أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وستكون مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وكوبنهاغن على ملعب كوبنهاغن فيما ستكون مباراة الإياب على ملعب مانشستر سيتي.

في المقابل سيستضيف إنتر ميلان فريق أتلتيكو في مباراة الذهاب، قبل أن يحل ضيفا عليه في مباراة الإياب.

ويلعب ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية المتوجة باللقب، مع لايبزغ الألماني، حيث ستقام مباراة الذهاب في ألمانيا.

وأوقعت القرعة فريق بورتو البرتغالي مع أرسنال، ونابولي الإيطالي مع برشلونة الإسباني.

كما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ريال سوسييداد الإسباني، ويلعب أيندهوفن مع بوروسيا دورتموند الألماني، ولاتسيو الإيطالي مع بايرن ميونخ.

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور أيام 13 و14 و20 و21 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب 5 و6 و12 و13 مارس المقبل.

العربية نت