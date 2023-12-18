عضو السيادي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي يتوجه إلى الكويت





توجه عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن #شمس_الدين_كباشي اليوم إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم السبت الماضي.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

ويرافق عضو مجلس السيادة الإنتقالي وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي