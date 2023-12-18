شاهد بالصورة والفيديو.. زوجة ضابط بالدعم السريع تغني وترقص وتستعرض جمالها داخل إحدى المنازل بالخرطوم وساخرون: (جابوا نسوانهم بيوتنا وأم قرون في بيوت الخرطوم)





نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والمشاركة وذلك بعد تبادله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سيدة وهي تغني وترقص بفرح كبير داخل إحدى المنازل الفخمة بالخرطوم.

https://www.facebook.com/reel/345274944858229

ووفقاً لما أورد المتابعون فإن السيدة هي زوجة أحد ضباط الدعم السريع, وكتب ساخر على المقطع (جابوا نسوانهم بيوتنا), ليرد عليه آخر: (أم قرون في بيوت الخرطوم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين