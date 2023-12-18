والي سنار يقف على انسياب حركة الصادر والوارد بمعبر الدندر





قام الاستاذ توفيق محمد علي عبدالله والي ولاية سنار بزيارة ميدانية لمعبر الدندر المؤدي للولايات الشرقية، حيث وقف على حركة الصادر والوارد رافقه اللواء شرطة طارق الريح مدير شرطة ولاية سنار والعقيد الركن محمد صالح من الفرقة ١٧ مشاه سنجة اضافة إلى مدير جهاز الامن والمخابرات بولاية سنار.

حيث وقف الوالي على انسياب حركة الشاحنات والمواصلات القادمة من ولاية الجزيرة.

كما وقف علي مبادرة مجتمع الدندر المحلي في استضافة النازحين من ولاية الجزيرة، معربا عن شكرة لمجتمع الدندر للفتة البارعة في توفير الايواء وتقديم الوجبات للنازحين، واشاد بكرم وشهامة مواطن الدندر مؤكدا دعم الولاية لمثل هذه المبادرات.