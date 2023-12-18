مؤتمر البجا يدعو مقاتليه المسرحين وأبناء الشرق لحماية الأرض والعرض

وسجل صوت شكر وتقدير وعرفان لكل من ساند السودان في محيطه الاقليمي وخص بالشكر الشقيقة الجاره إريتريا حكومة وشعبا على مواقفها المبدئية الثابتة المعلنة الداعمة للسودان وشعبه.

ونوه البيان الي نضالات حزب مؤتمر البجا من أجل قضايا السودان عامة وشرق السودان خاصة وقدم في سبيل ذلك ارتالا من الشهداء والجرحى المعاقين .

واشار إلى المرحلة الفاصلة والحاسمة التي يمر بها السودان في تاريخه التي تهدد وجوده وبقائه بسبب الحرب المفروضه عليه والتي استمرت لأكثر من ٨ اشهر وتمددت إلى الأقاليم الأمر الذي دعا الحزب وانطلاقا من مسئوليته الوطنية والاخلاقيه تجاه الشعب وشرق السودان والسودان عامة لإعلان مواقفه السابقة.

سونا