انطلاق الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة بأديس





إنطلقت الإثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا .

وأوضح المهندس ضوالبيت عبدالرحمن منصور الوزير المكلف لوزارة الري والموارد المائية رئيس فريق السوداني للمفاوضات، أن السودان حريص على الدفع بالمفاوضات عبر رؤية ومنهجية فعالة، بغرض إنجاز إتفاقية نهائية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاث.

وأكد سيادته أن موقف السودان الثابت والواضح من مفاوضات سد النهضة مبّني على مرجعية القانون الدولي ويستند على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث في مارس ٢٠١٥ بالخرطوم، وروح التعاون بين البلدان المتشاطئة على مجري النيل .