مدير شرطة ولاية شمال كردفان يلتقي ممثلي الاجهزة الاعلامية بالولاية





التقى مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله بقاعة رئاسة شرطة الولاية بالصحافيين الاعلاميين واصحاب المواقع والمنصات والوسائط الاعلامية وكتاب اعمدة الرأى تقدمهم الاستاذ خليل احمد عبدالكريم مدير الهيئة الولائية للاذاعة والتلفزيون بالولاية الاستاذ عبدالرحيم العركي ومدير قطاع التلفزيون الاستاذ خالد بخيت مدير مركز رويترز للاخبار والاستاذ عبدالرحيم علي جارالنبي مدير شبكة كردفان الاخبارية والجيلي بشير الناير الاذاعة السودانية و الاستاذ معتصم حسن عبدالله مدير وكالة سونا للانباء بالولاية و الاعلامية والاكاديمية الدكتورة امنة محمد عبدالرحمن واعلام امانة حكومة الولاية وعددد من الزملاء.

وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان مدير شرطة الولاية استمع لاراء الزملاء الاعلاميين بالولاية في كافة مجالات العمل بالولاية ، مبدين سعادتهم بهذا اللقاء التعارفي مؤ كدين دعمهم واسنادهم لبرامج واهداف شرطة الولاية في كافة برامجها الداعية لتحقيق الامن والاستقرار بجانب وقوفهم مع مدير شرطة الولاية لتحقيق مزيداً من الامن والامان والاستقرار بربوع الولاية.