وزير الداخلية المكلف يلتقي بمكتبه والي ولاية القضارف

وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء استعرض مجمل الاحوال الجنائية والامنية بالولاية واطمأن وزير الداخلية المكلف علي هدوء الاحوال بجميع محليات الولاية موجها بضرورة احكام التنسيق بين كافة الاجهزة الامنية لتنفيذ الخطط الخاصة بتأمين الولاية.

والي ولاية القضارف اشار الي ضرورة توفير كافة معينات العمل التي تمكن قوات شرطة الولاية من الاطلاع بمهامها وواجباتها من معينات العمل خاصة وان الولاية تعتبر حدودية تشهد حركة هجرة يوميا فضلا عن النشاط الزراعي الكبير مما يتطلب الاستعداد الجيد لقوات الشرطة بالولاية لتمكينها من القيام بتوفير الامن والاستقرار بجميع محليات الولاية