فلومينينسي يقتل أحلام الأهلي ويصعد لنهائي مونديال الأندية





حجز فلومينينسي البرازيلي تذكرة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية بفوزه على الأهلي المصري بنتيجة 2-0 مساء الاثنين على ملعب (الجوهرة المشعة) بالمملكة العربية السعودية في دور الأربعة للمونديال.

سجل جون أرياس من ضربة جزاء في الدقيقة 71 لصالح فلومينينسي الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق جون كيندي.

ويلعب فلومينينسي مع الفائز من لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني الذي سيقام غداً الثلاثاء بينما يلتقي الأهلي ضد الخاسر من هذه المواجهة لتحديد المركز الثالث.الأهلي قدم أداءً جيداً في الشوط الثاني ولكنه دفع ثمن إهدار الفرص السهلة بينما استغل فلومينينسي خبرات ومهارات لاعبيه ليقتل أحلام الفريق المصري في بلوغ النهائي للمرة الأولى.

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