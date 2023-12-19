شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان المصري الشهير محمد حماقي يغني في حفل زواج سوداني بالقاهرة على أنغام إحدى أغنيات الفنان حسين الصادق والجمهور يعلق: (حفل زواج أسطوري وبختك يا ود الصادق بقى يغني ليك حماقي)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو من حفل زواج سوداني أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أحيا الفنان المصري الشهير محمد حماقي, حفل زواج عرسان السودان, وتغنى حماقي خلال الحفل بإحدى أغنيات الفنان السوداني الشاب حسين الصادق.

حفل الزواج الذي وصفه المتابعون بالأسطوري مثل الحدث الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وكتب أحد المعلقين مشيداً بترديد حماقي, لأغنية سودانية في الحفل: (بختك يا ود الصادق بقى يغني ليك حماقي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين