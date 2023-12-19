سياسية
الفريق أول ركن شمس الدين كباشي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت
قدم عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي واجب العزاء لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد امير دولة الكويت، بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم السبت الماضي. وذلك خلال الزيارة التى قام بها إلى دولة الكويت.
وأعرب عن خالص تعازيه و مواساة حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب الكويت الشقيق في وفاة أمير الكويت، وقال “نشاطر الكويت وأهلها أحزانهم في هذا المصاب الأليم”.
كما قدم التعازي إلى كبار الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه.
ورافق عضو مجلس السيادة الإنتقالي خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.
سونا
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