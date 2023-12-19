الفريق أول ركن شمس الدين كباشي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت

قدم عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي واجب العزاء لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد امير دولة الكويت، بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم السبت الماضي. وذلك خلال الزيارة التى قام بها إلى دولة الكويت.