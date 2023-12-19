ابطال افريقيا.. صن داونز يقهر بيراميدز والوداد يعقد موقفه بالخسارة أمام سيمبا





اقتنص ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، فوزا مثيرا على حساب مضيفه بيراميدز المصري، بنتيجة 1-0، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.سجل هدف صن داونز اللاعب تيبوهو موكوينا في الدقيقة 17 من عمر اللقاء الذي اتسم بالأداء التكتيكي من الضيوف بقيادة المدرب رولاني موكوينا، وتفوق كبير على حساب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز.

صن داونز تصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن مازيمبي الكونغولي بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نواذيبو الموريتاني.

وتعرض الوداد لهزيمة قاسية أمام مضيفه سيمبا التنزاني، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقب الهزيمة بات الوداد في ذيل ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط فقط، فيما وصل سيمبا إلى 5 نقاط في المركز الثاني.

وفشل الوداد في بلوغ مرداه وما وعد به مدربه الجديد فوزي البنزرتي، حيث حاول مبكرا الوصول لشباك المنافس الذي تألق حارس مرماه.

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