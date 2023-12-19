التعادل السلبي يحسم مواجهة بيترو أتلتيكو والترجي

خيم التعادل السلبي على مواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولي، وضيفه الترجي التونسي، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفشل الفريقان في هز الشباك من الفرص التي سنحت لهما طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع الترجي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني.

وتقام مباراة أخرى بالمجموعة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال السوداني صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، مع ضيفه النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد من النقاط.

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