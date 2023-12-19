مانشستر سيتي يعبر لنهائي مونديال الأندية بسهولة





ضرب مانشستر سيتي موعدا مع فلومينيسي في نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية، بفوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء، في نصف النهائي.

وأحرز أهداف سيتي كل من ماريوس هويبراتن (45+1 بالخطأ في مرماه) وماتيو كوفاسيتش (52) وبرناردو سيلفا (59).

وستقام المباراة النهائية مساء الجمعة، فيما يلتقي أوراوا مع الأهلي المصري في اليوم ذاته، لتحديد صاحب المركز الثالث.

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