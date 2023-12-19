بالصور.. ضبط خلية نائمة تتبع لمليشيا الدعم السريع المتمردة بعطبرة





وقف الدكتور / محمد البدوي عبدالماجد والي ولاية نهرالنيل بمباني إدارة مباحث الولاية على الإنجاز الذي حققته قوة مختصة من مباحث شرطة ولاية نهرالنيل بمداهمتها لخلية نائمة تتبع لمليشيا الدعم السريع تتألف من عشرات العناصر بعدة مواقع في مدينة عطبرة.

ورافق سيادته اللواء شرطة / عبدالفتاح عثمان محمد أحمد مدير الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين واللواء شرطة حقوقي/ سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل بحضور العميد شرطة / الطيب محمد علي مدير شرطة محلية عطبرة والعميد شرطة / عماد صلاح الدين مدير مرور الولاية.

واستمع السيد والي الولاية لتنوير عن تفاصيل العملية قدمه المقدم شرطة/ عبدالله ابوالقاسم مدير إدارة مباحث الولاية إبتداءً بالتحريات الميدانية وجمع المعلومات وتتبعها في إطار تشديد الرقابة الأمنية إنفاذاً لقرارات لجنة أمن الولاية حيث قادت هذه الجهود إلى الوصول للمتهم الرئيسي الذي أقر بالتحري معه بإنتسابه للمليشيا وتكليفه من أحد قياداتها بالتواجد مع بقية العناصر داخل مدينة عطبرة وتنفيذ أنشطة تجسسية وإستخباراتية مع الإستعداد لساعة الصفر.