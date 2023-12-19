رياضية
النجم الساحلي يتعادل مع الهلال بهدف في الزمن القاتل
حسم التعادل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، بنتيجة (1-1)، الثلاثاء على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
افتتح بيب عبده ندياي التهديف للهلال السوداني في الدقيقة 45+3، بينما سجل صلاح برهومي هدف التعادل للنجم الساحلي في الدقيقة 90+2.
بهذا التعادل رفع النجم الساحلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثالثة، بينما يتذيل الهلال بنفس الرصيد من النقاط.
ويتصدر بيترو أتلتيكو الأنجولي المجموعة برصيد 8 نقاط، ويحل الترجي التونسي وصيفا برصيد 5 نقاط.
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