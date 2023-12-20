سياسية
الحرية والتغيير: الحركة الإسلامية تتحمل القسط الأكبر للواقع المؤسف الذي يعيشه السودان
قالت قوى الحرية والتغيير بأنها تجدد رفضها لتوسعة مسارح القتال وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات تجاه المدنيين وتعريضهم للخطر ونحمل الطرفين المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وقالت قوى الحرية والتغيير: ندعو لوقف الحرب ووضع حد للانتهاكات وانخراط القوات المسلحة والدعم السريع واستئناف مفاوضات جدة من أجل الوصول لوقف دائم لإطلاق النار.
قوى الحرية والتغيير: الحركة الإسلامية تتحمل القسط الأكبر للواقع المؤسف الذي يعيشه السودان بإصرارها على تقويض الانتقال ورغبتها في العودة للحكم.
الشرق للأخبار
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