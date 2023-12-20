جماعة أنصار السنة المحمدية تختتم موسمها الدعوي بكريمة وتؤكد دعمها للقوات المسلحة





إختتمت أمانة الدعوة، جماعة أنصار السنة المحمدية بوحدة كريمة بمحلية مروي موسمها الدعوي الثاني عشر بمسجد الجماعة بمربع (3) بمدينة كريمة تحت شعار (منهجنا بين يديك)- بمشاركة نائب الرئيس العام للجماعة بالسودان فضيلة الشيخ الأستاذ كامل عمر البلال ورئيس الجماعة بالشمالية الشيخ/ مختار إدريس.

وبحضور المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة الأستاذ حسن حسين وقائد ثاني قيادة الفرقة (19) مشاة مروي العميد ركن ياسر الصديق الأمين وأمين الجماعة بالمحلية الأستاذ محمد ميرغني وعدد من الإدارات وأمناء جماعة أنصار السنة بعدد من الولايات والمحليات.

وإستعرض نائب رئيس الجماعة بالسودان إسهامات وأدوار الجماعة في نشر الدعوة بالسودان لمسيرة إمتدت لأكثر من مائة عام مؤكداً دعم وإسناد الجماعة للقوات المسلحة في معركة التصدي للمتمردين ممتدحاً مجهودات جماعة أنصار السنة بالمحلية ووحدة كريمه في الإعداد والتنظيم الجيد للموسم الدعوي.

المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة إمتدح الأدوار المتعاظمة لجماعة أنصار في العمل الدعوي، داعيا” لأهمية إستصحاب برامج مخيمات علاجية وصحية في المواسم الدعوية القادمة لخدمة المجتمع.

وحيا قائد ثاني قيادة الفرقة (19) مشاه مواقف جماعة أنصار السنة المحمدية الداعمه والمساندة للقوات المسلحة.

من جانبه أثنى أمين الجماعة بالشمالية على مجهودات الداعمين من المؤسسات والخيرين لبرنامج وفعاليات الموسم الدعوي بكريمة مبيناً إن البرامج الدعوية ستستمر بكافة محليات ووحدات الولاية.

فيما رحب أمين الجماعة بالمحلية بالحضور من الرسميين والشعبين ومجتمع وحدة كريمة لإسنادهم ودعمهم للموسم الدعوي.