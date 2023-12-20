سد النهضة .. جولة المفاوضات الراهنة لم يتم التوصل فيها إلى إتفاقية متكاملة





إختتمت وفود كل من السودان ومصر وإثيوبيا امس الثلاثاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة .

حيث واصلت الأطراف مفاوضاتها المباشرة بشأن البنود الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح المهندس ضوالبيت عبدالرحمن منصور الوزير المكلف لوزارة الري والموارد المائية في تصريحات صحفية، أن السودان قدم رؤيته بشأن البنود التي تم التوافق حولها وايضاً البنود المختلف عليها.

وأكد إستمرار السودان في سعيه للتوصل إلى إتفاقية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد تراعي مصالح السودان وإنشغالات الأطراف وتحقّق المنفعة للدول الثلاث .