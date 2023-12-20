ترحيب واسع بأعلان حظر التجوال بالشمالية





وجد أمر الطواريء الذي أصدره والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله محمد والقاضي بحظر التجوال وتنظيم حركة الاشخاص ونشاطهم وحركة الاشياء ووسائل النقل بالولاية وإعلان حظر التجوال والمركبات بالولاية إعتبارا من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الخامسة صباحا وحظر كافة أنواع التجمعات وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والمنتزهات من الساعة الثامنة مساءا حتى الخامسة صباحا وحظر إستخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية الشمالية الا للقوات النظامية وكذلك حظر إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو غيرها وحظر إستخدام الدردقات داخل حدود الولاية ومنع تظليل العربات الا العربات الدستورية ومنع تشييد أي أكشاك أو رواكيب على الطرق الرئيسية وجد ترحيبا وقبولا واسعا من المواطنين.

وأجرت (سونا) إستطلاعات وسط المواطنين حيث أكد المواطن حيدر محمود أن أمر الطواريء يمثل خطوة جيدة في سبيل التصدي لكل المهددات الامنية والحفاظ على أمن وإستقرار الولاية ودعا الى ضرورة تعاون الجميع مع القوات النظامية وتمكينها من تنفيذ أمر الطواريء والقيام بواجبها على الوجه الأكمل .

من جانبه أوضح المواطن عمر منصور أن أمر الطواريء يساعد الاجهزة الامنية في رصد أي تحركات للمتفلتين والمليشيا والمتمردين الذين يريدون زعزعة الامن والاستقرار والطمأنينة والعبث بمقدرات ومكتسبات الشعب السوداني.

الى ذلك طالبت المواطنة أسماء البشرى حكومة الولاية ولجنة الامن بضرورة إتخاذ المزيد من التحوطات والتدابير الامنية وتعميم أمر الطواريء على جميع أحياء وقرى ومناطق الولاية الشمالية ودعت كافة المواطنين والفعاليات والقطاعات خاصة الشباب الى ضرورة التعاون والتنسيق التام مع القوات النظامية من أجل تأمين الولاية والمحافظة على الممتلكات والارواح فيما ترى المواطنة زينب محمد حسين أن أمر الطواريء الصادر من قبل والي الولاية الشمالية يسهم بصورة كبيرة في حفظ الامن والاستقرار بالولاية والدفاع عن الوطن.

سونا