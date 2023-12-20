لجان مقاومة الحصاحيصا : المليشيا استولت على رئاسة الشرطة ونهبت الدكاكين بإستخدام دفار الشرطة





دخول مليشيا لقوات الدعم السريع مدينة الحصاحيصا وإستيلائها على رئاسة شرطة المحلية

تتواجد القوة الأن داخل السوق و تنهب بعض الدكاكين وتضع المسروقات في دفار للشرطة،

تتواجد القوة ايضاً داخل حي المايقوما ومحالج مشروع الجزيرة وبعض الأحياء الطرفية

لا يوجد أي اشتباك لعدم وجود قوة من الجيش او الشرطة داخل المدينة

أصوات الذخيرة التي تسمع بي الحين والآخر هي للإرهاب داخل الأحياء والإحتفال .

صحيفة_التيار